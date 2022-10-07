На Волині організатори шахрайської схеми ошукали близько сотні громадян

Фігуранти, причетні до злочинних дій, перебували в установі відбування покарань, гроші ж виводили спільники ув’язнених в різних регіонах України.

«Організатор придумав таку схему: в інтернеті розміщались оголошення про надання певних послуг і товарів з їх оплатою наперед. Люди надсилали грошові кошти, а натомість нічого не отримували.

Наразі в одній з установ відбування покарань, а також на Одещині, Дніпропетровщині, Хмельниччині і Київщині волинські поліцейські проводять санкціоновані обшуки, уже вилучено мобільні телефони, банківські картки, грошові кошти, чорнову бухгалтерію та інші речі й докази, що свідчать про причетність до протиправної діяльності», – повідомив начальник ГУНП у Волинській області Юрій Крошко.

За його словами, потерпіло від таких телефонних шахрайств близько ста осіб.

Кримінальне провадження відкрито за ч.3 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки). Цей злочин карається позбавленням волі від трьох до восьми років. Організатор шахрайської схеми, в якого сьогодні останній день відбування покарання, знову понесе відповідальність за скоєне, згідно з законом.

Заходи проводились спільно з оперативним відділом ДУ «Маневицька виправна колонія (N42).

Сектор комунікації поліції Волинської області