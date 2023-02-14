На Волині п’яний водій-киянин намагався уникнути адмінвідповідальності за 100 євро

За надання правоохоронцям неправомірної вигоди порушникові загрожує, зокрема, від двох до чотирьох років позбавлення волі.

Учора, 13 лютого, на автодорозі поблизу села Вишнів Ковельського району за порушення правил дорожнього руху співробітники сектору реагування патрульної поліції зупинили вантажівку MAN. За кермом автомобіля перебував 48-річний житель Києва.

Під час спілкування з водієм поліцейські помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Під час освідування драгер показав 3,36 проміле в крові, що май2же в 17 разів вище допустимої норми.

За не притягнення його до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 369 КУпАП чоловік надав правоохоронцям 100 євро неправомірної вигоди.

Дії правопорушника задокументували. На місце прибула слідчо-оперативна група, гроші вилучили.

Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Сектор комунікації поліції Волинської області