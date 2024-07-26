На Волині перекрили канал ввезення в Україну фальсифікованих російських та білоруських медпрепаратів

За процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури ліквідовано канал нелегального ввезення в Україну фальсифікованих медичних препаратів виробництва росії та білорусі.

За даними слідства, схему ввезення фальсифікату через Польщу та подальшого збуту налагодив волинянин зі спільниками. Реалізовувались підроблені ліки через інтернет-магазини, соцмережі та канали у месенджерах.

У ході проведених санкціонованих судом обшуків за місцями зберігання медпрепаратів та проживання фігурантів правоохоронці вилучили російські та білоруські медикаменти, грошові кошти в різній валюті еквівалентно понад 2 млн грн, чорнові записи, товарно-транспортні накладні про поштові відправлення лікарських засобів.

Слідчі дії проводилися у межах кримінального провадження за фактом придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту і збуту фальсифікованих лікарських засобів (ч. 1 ст. 321-1 КК України).

Наразі призначено низку експертиз. Вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно.

Встановлюються усі причетні до незаконної діяльності.

Досудове розслідування здійснює слідче управління ГУ Нацполіції в Волинській області, оперативний супровід – обласне Управління стратегічних розслідувань ДСР НП України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора