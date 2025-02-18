На Волині перекрито канал контрабанди авто під виглядом гуманітарної допомоги для військових

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Волинській області викрили схему незаконного ввезення автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги для потреб Збройних сил України.

Слідство встановило, що до контрабанди автівок причетні жителі Волинської та Рівненської областей. Чоловіки купляли автомобілі у країнах Європи. Під час перетину митного кордону декларували авто як гуманітарну допомогу, використовуючи для цього реквізити благодійної організації. Таким чином не сплачували мито та податки при імпорті автівок.

З початку 2024 року фігуранти незаконно ввезли понад 20 транспортних засобів. Надалі автівки продавали через соціальні мережі.

Під час санкціонованих обшуків детективи Теруправління вилучили 8 транспортних засобів, оформлених на благодійні організації. На вилучені автомобілі накладено арешт.

Триває досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-4 Кримінального кодексу України (контрабанда підакцизних товарів).

Оперативний супровід здійснювали працівники Управління детективів із стратегічного захисту економіки БЕБ спільно зі співробітниками Управління Служби безпеки України у Волинській області.

Процесуальне керівництво – прокурори Волинської обласної прокуратури.

Бюро економічної безпеки