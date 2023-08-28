На Волині поліцейського виправдали від «м’ясних» хабарів

Колишнього начальника сектору реагування патрульної поліції №4 Шацького відділення поліції Любомльського відділу поліції ГУНП у Волинській області виправдали від звинувачень у вимаганні і одержанні неправомірної вигоди.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на вирок від 18 серпня.

За версією обвинувачення, у квітні 2017 року поліцейський зупинив автомобіль, що віз у напрямку кордону з Білоруссю вантаж мʼяса без товарно-транспортних документів. Крім того водій не мав санітарної книжки. Працівник поліції нібито попросив неправомірну вигоду, обіцяючи сприяти безперешкодному перевезенню мʼяса по Шацькому району, що є територією його обслуговування.

У подальшому водій начебто передав 100 доларів, а пізніше платив по 50 доларів за одне авто. І загалом поліцейський отримав 350 доларів.

У судовому засіданні обвинувачений скоєнння злочину заперечував. Він розповів, що з 1996 року служив в органах внутрішніх справ на різних посадах. На початку весни 2017 року він у спільній компанії познайомився з заявником, який розповів, що займається транспортними перевезеннями, в тому числі за кордон. Цей чоловік просив познайомити його з прикордонниками, які мають інформацією про черги на кордоні з Білоруссю. Вони обмінялися номерами телефонів. Декілька разів чоловік телефонував, щоб дізнатися про черги на кордоні.

Обвинувачений озвучив власну версію того, що сталося. У 2017 року його дружина мала проблеми зі здоровʼям і новий знайомий, дізнавшись, запропонував допомогти фінансово. Він погодився, оскільки перебував у безвихідній ситуації, і запевнив, що гроші поверне, як тільки зможе. У відповідь перевізник нібито сказав, що гроші можна і не повертати, якщо обвинувачений познайомить його з людиною, яка інформуватиме його по пункту пропуску. Тому гроші він дійсно брав, але на лікування вагітної дружини. Та через деякий час медики повідомили, що все добре і серйозної загрози здоровʼю дружини і дитини немає. Після цього обвинувачеий нібито зустрівся з перевізником і повернув йому гроші. Свідком цієї зустрічі і повернення коштів був товариш обвинуваченого. Він у суді підтведив, що бачив, як чоловіки сіли за стіл і обвинувачений віддав хлопцеві гроші.

Головного свідка у суді не допитали. Прокурор не зміг забезпечити його явку. Суд постановив 10 ухвал про привід свідка, але жодна з них не була виконана.

Інші допитані свідки були працівниками поліції. Про будь-яку протиправну діяльність їх колеги вони нічого не знали і охарактеризували його виключно позитивно, як відповідального, добропорядного поліцейського та керівника сектору.

Із документів вбачається, що обвинувачений у ніч із 12 на 13 травня 2017 року та в ніч із 29 на 30 травня 2017 року на службі не перебував. Це спростовує версію обвинувачення, що у ці дати він міг сприяти в незаконному перевезенні мʼясопродуктів.

Згідно з посадовою інструкцією, до службових обовʼязків обвинуваченого входило попередження, виявлення і припинення правопорушень, але не контроль за дотриманням Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом. Відповідно до закону про поліцію, поліцейський міг зупинити автівку для огляду вантажу лише у випадку, коли йому надійшла інформація про те, що конкретним транспортним засобом перевезиться вантаж, що є предметом адміністративного або кримінального правопорушення.

Однак співробітники поліції повідомили, що відпрацювання вантажу мʼясопродуктів у квітні-травні 2017 року на території Шацького району не проводилися. Орієнтування з приводу незаконного перевезення такого вантажу поліція тоді не отримувала.

Із відеозаписів розмов суд не переконався, чи відбулася передача коштів, у якій валюті, якими купюрами, а також, що ці гроші є неправомірної вигодою. Як вважає суд, стенограми розмов не відповідають відео.

Водночас захист надав документи, що дружина обвинуваченого у травні 2017-го була на обліку в лікарні у звʼязку з вагітністю і за результатати меодогляду була направлена до кардіолога. Суд вважає, що показання обвинуваченого, що він брав гроші саме на лікування дружини, прокурор не спростував.

НСРД проводились оперативними працівниками УСБУ у Волинській області за дорученням слідчого прокуратури. Але саме це доручення слідчого суду не надано. У підсумку результати НСРД суд визнав недопустимими доказами.

Колишнього посадовця поліції виправдали за недоведеністю скоєння злочину.