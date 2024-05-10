На Волині судять депутата з Рівненщини, який незаконно придбав та перевозив бурштин майже на ₴825 тисяч

Прокурори Камінь-Каширської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення депутатом однієї з сільських рад Сарненського району Рівненської області незаконного придбання, зберігання та перевезення бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами, у значних розмірах (ч. 2 ст. 2401 КК України).

Слідство встановило, що обранець громади незаконно придбав понад 28 кг каміння бурштину вартістю майже 825 000 грн та зберігав його удома.

Удень 15 листопада 2023 року, коли він перевозив бурштин власним авто, вантаж, законність походження якого не підтверджувалася відповідними документами, виявили та вилучили правоохоронці на стаціонарному блокпості поблизу села Козлиничі Камінь-Каширського району.

На вилучене накладено арешт.

Далі – слово за судом.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Волинської обласної прокуратури