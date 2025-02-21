На Волині судитимуть трьох членів злочинної групи, яка торгувала зброєю (фото)

Прокурори Волинської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення трьома громадянами України організованою групою незаконного поводження зі зброєю (ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 263 КК України).

За даними слідства, троє уродженців Маріуполя – двоє чоловіків та жінка – упродовж липня-вересня 2024 року реалізовували схему незаконного збуту вогнепальної зброї та боєприпасів на території України.

Підшуковуючи на військовому аукціоні покупців, члени групи збули їм, надіславши через поштового оператора, пістолет-кулемет «Скорпіон», автоматичний мисливський карабін «Вулкан-МК» та автоматичний пістолет «Стєчкіна».

Під час санкціонованих судом обшуків в оселях та транспортних засобах членів групи вилучено мобільні телефони, комп’ютерну техніку, неправомірно отримані грошові кошти в сумі понад 195 тисяч гривень, та банківські картки.

Окрім того, виявлено і вилучено вогнепальну зброю та боєприпаси: автомат АК-12, карабін DIAMONDBLACK DB15, пістолет-кулемет Cz Scorpion VZ61, пістолет Luger S/42, 3600 набоїв різних калібрів, 1 гранату RG4, протипіхотну міну, корпуси ручних гранат, запали до гранат, електричну лінію з детонатором до гранати.

На усе вилучене, а також на автомобіль, яким користувалися зловмисники, накладено арешт.

Обвинувачені невдовзі постануть перед судом.

Досудове розслідування: СУ ГУНП у Волинській області за оперативного супроводу УСБУ в області та УКР ГУНП в області.

Пресслужба обласної прокуратури