На Волині судитимуть звідника, який організовував місця розпусти
Викрили та припинили протизаконну діяльність співробітники управління міграційної поліції ГУНП спільно зі слідчими Луцького районного управління поліції за процесуального керівництва Луцької окружної прокуратури.
24-річний мешканець Дніпропетровської області приїжджав на терени Волині та організовував діяльність місць розпусти, що «спеціалізувались» на наданні сексуальних послуг. За них клієнти платили близько 4 тисяч гривень.
Поліцейські задокументували три факти звідництва та утримання місць розпусти.
Слідчі оголосили звіднику про підозру за ст. 302 Кримінального кодексу України. Мова йде про створення або утримання місць розпусти і звідництво з метою наживи. Наразі досудове розслідування у справі завершено, обвинувальний акт скеровано до суду.
Сектор комунікації поліції Волинської областіTweet