На Волині у вимаганні «данини» за безперешкодний вилов риби викрито посадовців управління Держагентства меліорації та рибного господарства
За процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Волинської обласної прокуратури двом посадовцям управління Державного агентства меліорації та рибного господарства у Волинській області повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч.3 ст. 368 КК України).
За даними слідства, заступник начальника управління та заступник начальника одного із відділів вимагали й одержували з громадянина «данину» за безперешкодний вилов риби та не притягнення до адміністративної і кримінальної відповідальності в разі виявлення під час рейдів порушення ним вимог чинного законодавства.
Посадовців затримано 02 травня 2023 року під час одержання чергового траншу – 10 000 гривень.
У ході санкціонованих судом обшуків у оселях та службових кабінетах обох фігурантів вилучені кошти, одержані як неправомірна вигода.
Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою та про відсторонення їх від займаних посад.
Викрито їх за оперативного супроводу працівників УСР у Волинській області ДСР Національної поліції України.
Досудове розслідування: ТУ ДБР у Львові.
Пресслужба обласної прокуратуриTweet