На Волині військовий та військкоматники брали $3000 за непритягнення ухилянтів до відповідальності та зняття їх з розшуку

Серед фігурантів — заступник командира взводу однієї з військових частин та службові особи обласного й міського територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Як встановили оперативники управління стратегічних розслідувань у Волинській області Нацполіції спільно зі слідчими слідчого управління Львівської поліції, зловмисники з метою власного збагачення в умовах дії на території України правового режиму воєнного стану організували корупційну схему вимагання від чоловіків призовного віку грошей. Фігуранти, користуючись службовим становищем, обіцяли допомогти зняти з розшуку військовозобовʼязаних, які після отримання повісток не зʼявилися до ТЦК та СП — це давало змогу останнім ухилитися від призову на військову службу до ЗСУ та уникнути відповідальності.

15 травня поліцейські у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України затримали організатора схеми та двох його спільників під час передачі чергового траншу неправомірної вигоди у розмірі 3000 доларів. Загалом правоохоронці задокументовали отримання учасниками групи 6000 доларів хабаря.

У ході проведення обшуків за місцями роботи та проживання фігурантів вилучили гроші, мобільні телефони, флеш-накопичувачі інформації, службову документацію ТЦК та СП, а також «чорнові» записи.

Працівнику воєнної частини та двом співробітникам територіальних центрів комплектування, залежно від їхньої рольової участі у злочинній діяльності, повідомлено про підозри за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Слідство триває. Наразі вирішується питання про обрання фігурантам запобіжних заходів.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Заходи з викриття проводили спільно з працівниками контррозвідки СБУ за процесуального керівництва спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України