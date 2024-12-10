На Волині внаслідок зіткнення двох мотоциклів один водій загинув, інший – у лікарні

Встановлено, що обидва керманичі не мали мотошоломів, а один із транспортних засобів не був зареєстрований в установленому законодавством порядку.

ДТП сталася вчора, 9 грудня, близько 19:30 у селі Воронки Володимирецької селищної громади.

Слідчий слідчого управління встановив, що водій мотоцикла «Kinlon», 27-річний мешканець села Воронки, не врахував дорожню обстановку, не дотримався дистанції та допустив зіткнення з попутним мотоциклом «Loncin» під керуванням 17-річного місцевого жителя.

Унаслідок ДТП 27-річний кермувальник від отриманих травм загинув на місці.

Неповнолітнього госпіталізували до реанімації: у нього діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, перелом лобної кістки та забої.

Триває досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).

Відділ комунікації поліції Рівненської області