На Волині викрито злочинну схему незаконного заволодіння земельними ділянками

Під час розслідування кримінального провадження слідчі ГУ НП у Волинській області за оперативного супроводу співробітників Управління СБ України у Волинській області та за процесуального керівництва обласної прокуратури викрили групу осіб, яка займалась рейдерським захопленням земельних ділянок на Волині.

До своєї злочинної діяльності зловмисники залучили місцевого державного реєстратора. Фігуранти систематично вносили неправдиві відомості в державні бази даних та змінювали власників земельних ділянок без належного пакету документів та необхідних перевірок.

Правоохоронці задокументували факти незаконного привласнення земельних ділянок комунальної та приватної форм власності, загальною площею 5,4 га, орієнтовна вартість яких складає майже 5,5 млн.грн.

У межах кримінального провадження уже повідомлено про підозру державному реєстратору – у вчиненні злочинів, передбачених ч.1, ч. 3 ст. 362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) та ч. 3 ст. 365- 2 (Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги) Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування, вирішується питання про повідомлення про підозру іншим учасникам злочинної схеми, а також встановлюють усіх причетних до протиправної діяльності.

ГУ НП у Волинській області