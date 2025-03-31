На Волині високопосадовець Держгеокадастру та його спільники намагалися привласнити землі біля озера Світязь

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо одного із заступників начальника Головного управління Держгеокадастру у Волинській області та двох його спільників, які намагались привласнити землі на береговій лінії озера Світязь.

Обвинувальний акт направлено до суду.

ДБР повідомило про підозру чиновнику у лютому цього року.

Посадовець незаконно змінив інформацію у Державному земельному кадастрі щодо координат двох земельних ділянок площею 1,33 га та 2 га, які вже перебували у володінні громадян. Допомогли йому у цьому колишній посадовець Шацького відділу Держгеокадастру у Волинській області, а також розробник проєктної документації.

Згодом чиновник організував оформлення передачі цієї землі у власність наближених до себе осіб, які навіть не знали про набуття цих активів. Збитки держави від таких дій склали майже 4 млн гривень.

Заступника начальника і колишнього посадовця Шацького відділу Держгеокадастру обвинувачують у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, та несанкціонованих діях з інформацією, яка обробляється в автоматичних системах, вчинене групою осіб (ч. 1 ст. 28, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 364 КК України). А розробника проєктної документації обвинувачують у підробленні документів (ч. 1-3 ст. 358 КК України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.

Для відшкодування завданих збитків заявлено цивільний позов. Також арештовано майно фігурантів вартістю понад 5 млн грн: 4 земельні ділянки, 2 квартири та 4 автомобілі.

Процесуальне керівництво здійснює Волинська обласна прокуратура.

Державне бюро розслідувань