На Волині виявлено забруднення земель відходами через незаконну діяльність бійні

За процесуального керівництва Спеціалізованої екологічної прокуратури Волинської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування за фактом порушення правил екологічної безпеки (ст. 236 КК України).

У межах слідства припинено незаконну діяльність одного із суб’єктів господарювання на території Луцького району. У межах населеного пункту проводили забій великої рогатої худоби без передбаченого законодавством дозволу, в антисанітарних умовах та в порушення санітарних правил і норм.

Також на підконтрольному цьому ж власнику підприємстві у Ковельському районі виявлено скидання решток тварин на земельні ділянки, внаслідок чого відбулося їх забруднення.

Під час санкціонованих обшуків відібрано проби ґрунтів, повітря, зразки м’ясної продукції для подальшого проведення судових експертиз.

Встановлюється можлива бездіяльність або причетність до приховування незаконної діяльності підприємств працівників Держпродспоживслужби у Волинській області.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ГУ Нацполіції у Волинській області, оперативний супровід – обласне Управління стратегічних розслідувань ДСР НПУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора