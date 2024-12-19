На Волині за співпрацю з окупантами засуджено колаборантку з Луганщини

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Волинської обласної прокуратури суд визнав 55-річну жительку Луганської області винуватою у колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Доведено, що після окупації населених пунктів Марківської селищної територіальної громади військами країни-агресора жінка добровільно обійняла посаду начальника відділу бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення у псевдооргані – «адміністрації Марківського району луганської народної республіки».

Вона разом з іншими особами з числа представників незаконних органів влади, створених на окупованій території, забезпечувала реалізацію незаконної державної політики росії для подальшого встановлення влади окупантів, штучного створення у місцевих мешканців хибних уявлень про незворотність і стабільність існування на теренах Луганської області влади рф та ідей «російського світу».

Суд призначив їй покарання у виді восьми років позбавлення волі з позбавленням на 15 років права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування, органах державного управління та контролю, підприємствах та організаціях державної та комунальної власності та з конфіскацією майна.

Досудове розслідування: УСБУ у Волинській області.

Пресслужба обласної прокуратури