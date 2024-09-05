На Волині заблоковано стійкий канал незаконного переправлення через кордон чоловіків призовного віку

Співробітники управління міграційної поліції та оперативники 2 відділу 6 управління ДВКР СБУ спільно зі слідчими СВ Луцького РУП ГУНП в області, за інформаційно-аналітичної підтримки відділу кримінального аналізу та за процесуального керівництва Луцької окружної прокуратури задокументували злочинну діяльність волинянина, який організував канал незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

28-річний житель Луцького району за грошову винагороду налагодив схему незаконного переправлення військовозобов’язаних осіб через держкордон України. За цим фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України.

За налагодженою схемою зловмисник вносив ухилянтів в систему «Шлях», що дозволяло їм безперешкодно виїжджати за межі України. Винагорода за такі дії становила 12000 євро.

Правоохоронці затримали волинянина після отримання винагороди за організацію здійснення переправлення військовозобов’язаного через кордон України.

Крім того, за місцем проживання та в автомобілі фігуранта поліцейські провели санкціоновані обшуки під час яких виявили та вилучили речові докази по справі: гроші в національній та іноземній валюті, мобільні телефони, документи та інше.

Слідчі затримали його в порядку статті 208 КПК України та оголосили про підозру за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Судом, за клопотанням слідчого, підозрюваному обрано запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт.

Триває слідство.

Сектор комунікації поліції Волинської області