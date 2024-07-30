На Волині «засудили» депутата, який незаконно придбав та перевозив бурштин майже на 825 000

Прокурори Камінь-Каширської окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про вчинення депутатом однієї з сільських рад Сарненського району Рівненської області незаконного придбання, зберігання та перевезення бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами, у значних розмірах (ч. 2 ст. 2401 КК України).

Доведено, що обранець громади незаконно придбав понад 28 кг каміння бурштину вартістю майже 825 000 грн та зберігав його удома.

Удень 15 листопада 2023 року, коли він перевозив бурштин власним авто, вантаж, законність походження якого не підтверджувалася відповідними документами, виявили та вилучили правоохоронці на стаціонарному блокпості поблизу села Козлиничі Камінь-Каширського району.

Суд призначив чоловіку, який визнав свою винуватість у скоєному та щиро розкаявся, покарання у виді 5 років позбавлення волі із встановленням дворічного іспитового строку.

Бурштин конфіскований у дохід держави.

Пресслужба обласної прокуратури