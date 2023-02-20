На Волині засуджено крадія, який ще й спалив 15 гектарів лісу

Ковельський міськрайонний суд Волинської області визнав чоловіка винним у знищенні лісових масивів.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 13 лютого.

Як розповів сам обвинувачений, у квітні 2020 року він випасав овець поблизу села Тойкут Ковельського району та палив цигарку. Недопалок кинув на траву, а оскільки був сильний вітер, то виникла пожежа.

Як наслідок, пошкоджено 14,7 га лісу на території Зарічанського лісництва. Збитки держави оцінюються у 612 тисяч гривень.

Восени 2022-го цей же чоловік зайшов до чужого будинку і викрав звідти мобільний телефон.

У суді він говорив, що щиро розкаюється, просив суворо не карати.

Раніше громадянин неодноразово судимого, останній раз у грудні 2021-го його судили за крадіжку і відпустили з іспитовим строком. Він скоїв аналогічний злочин під час випробувального терміну.

Дії підсудного кваліфіковані як знищення обʼєктів рослинного світу, що спричинили тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 245 ККУ) і крадіжка, вчинена повторно, в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 ККУ).

За ці злочини чоловіка засудили до 5 роеів і шести місяців позбавлення волі. Але з урахуванням невідбутого покарання за попереднім вироком, тюремний строк збільшено до 6 років.