На Волині затримали чоловіка, який чинив домашнє насильство і накинувся на поліцейського

За вчинене зловмисникові загрожує до п’яти років позбавлення волі. Триває слідство.

Інцидент стався учора, 17 жовтня, у селі Великий Курінь. Наряд сектору реагування патрульної поліції прибув на виклик про вчинення домашнього насильства. Не реагуючи на законні вимоги правоохоронців, зловмисник почав чинити опір їм та вдарив ногою поліцейського.

Правопорушника затримали у процесуальному порядку відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це місцевий житель 47-ми років. Нині він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Раніше затриманий вже неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за вчинення різних адміністративних правопорушень, у тому числі, й домашнього насильства, за що, за рішенням суду, сплачував штраф.

За фактом умисного заподіяння тілесних ушкоджень працівникові правоохоронного органу слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України.

Також до ЄРДР будуть внесені відомості за ст. 126-1 ККУ: йдеться про систематичне вчинення домашнього насильства.

Після оголошення йому підозри у вчиненні інкримінованого злочину вирішуватиметься питання про обрання запобіжного заходу – тримання під вартою.

Сектор комунікації поліції Волинської області