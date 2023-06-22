На Волині затримали чоловіка, який за $6000 допомагав втекти від мобілізації за кордон

За 6 000 доларів США зловмисник фіктивно працевлаштовував ухилянтів водіями до фірми, яка здійснює міжнародні вантажні перевезення, що дозволяло їм безперешкодно виїжджати до іншої країни. Оперативники ДВБ Нацполіції та прокурори Волинської обласної прокуратури припинили незаконну діяльність чоловіка.

У поле зору оперативників Волинського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції потрапив мешканець Рівненщини, який організував схему нелегального заробітку на ухилянтах. Встановлено, що зловмисник через інтернет підшукував чоловіків призовного віку, які мали намір уникнути мобілізації, та пропонував їм виїхати за кордон під виглядом водіїв фізичної особи-підприємця, які мали право здійснювати міжнародні вантажні перевезення. За таку послугу просив 6 000 доларів США.

Після отримання грошей чоловік робив документи про нібито працевлаштування своїх «клієнтів» водіями у фірмі-перевізнику та подавав їх для подальшого внесення до бази даних однієї з інформаційних систем. У результаті дій зловмисника втікачі могли легально виїжджати до інших країн.

Оперативники внутрішньої безпеки поліції разом із колегами з відділу внутрішньої та власної безпеки по Волинському прикордонному загону ГВ ВВБ “Захід” та слідчими Володимирського відділу поліції ГУНП у Волинській області затримали чоловіка неподалік митного посту «Устилуг» під час чергової спроби переправити ухилянтів.

Наразі, за процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури, слідчі поліції оголосили зловмиснику про підозру за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. За незаконні оборудки фігурантові загрожує від семи до дев’яти років позбавлення волі.

Для встановлення осіб, які могли бути причетними до протиправної діяльності, триває слідство.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України