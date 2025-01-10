На Волині затримали наркозбувачів, які погрожували правоохоронцям зброєю

Двом фігурантам готуються повідомлення про підозри за кількома статтями Кримінального Кодексу України.

8 січня, під час відпрацювання оперативної інформації про діяльність ймовірних наркозакладчиків у Луцькому районі, працівники управління боротьби з наркозлочинністю помітили підозрілих осіб біля лісосмуги. При перевірці документів один із них почав погрожувати правоохоронцям зброєю, тож трьом зловмисникам вдалося втекти, четвертого, 32-річного лучанина, поліцейські затримали на місці.

Під час першочергових заходів вони встановили особи трьох інших фігурантів – усі мешканці Луцька: їм 20, 40 та 43 роки. Одного з них вже за декілька годин затримали у селі Струмівка та вилучили 99 доз з психотропами – розфасованих і готових до розповсюдження.

За кілька годин встановили місце перебування й інших двох фігурантів. Поліцейські провели невідкладний обшук у квартирі, під час якого один зі зловмисників викинув з вікна пістолет, яким напередодні погрожував поліцейським. Крім того, слідчі виявили та вилучили з помешкання ще три пістолети, димові шашки, психотропи і пристрої для їх куріння.

Заходи із затримання проводили працівники управління боротьби з наркозлочинністю ГУНП, кримінальної поліції та слідства Луцького РУП, за силової підтримки бійців КОРД, супроводу відділу кримінального аналізу та інших оперативних служб ГУНП. Завдяки оперативній та злагодженій роботі незаконний промисел групи фігурантів припинено. Зауважимо, що особи вже раніше мали проблеми з законом, зокрема, 40-річний лучанин перебував за гратами за умисне вбивство, розбій і вимагання.

За процесуального керівництва прокуратури, їм будуть оголошені підозри за кількома статтями Кримінального Кодексу:

307 – незаконне зберігання з метою збуту особливо небезпечних психотропних речовин,

345 – погроза вбивством щодо працівника правоохоронного органу.

Слідство триває, встановлюються всі деталі незаконної діяльності зловмисників.

Сектор комунікації поліції Волинської області