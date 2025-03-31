На Волині затримано посадовця Держслужби з питань праці, який за хабар обіцяв «зам’яти» факт загибелі неповнолітнього на виробництві

Працівники ДБР викрили та затримали в.о. начальника одного з відділів Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці. Посадовець за хабар обіцяв комерсанту не перевіряти факт загибелі на його підприємстві неповнолітнього хлопця.

Трагедія сталася на початку січня поточного року через пожежу у приміщенні приватного деревообробного ангара. Правоохоронні та контролюючі органи відразу скерували до Держслужби з питань праці офіційні листи про необхідність проведення розслідування нещасного випадку.

Натомість відповідальний посадовець Держслужби запропонував представнику підприємства за 5 тис. доларів США не проводити перевірку. До передачі грошей чоловік залучив посередницю, яка 26 березня у Луцьку отримала всю суму неправомірної вигоди.

Працівники ДБР спільно з ДСР Нацполу затримали посадовця та посередницю згідно зі ст. 208 КПК України. Їм повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України).

Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

Державне бюро розслідувань