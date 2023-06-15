На Вознесенщині молодики незаконно виловили півтисячі раків: збитки – понад ₴1,5 мільйона

У правопорушників вилучили 504 особини, збиток завданий державі становить понад 1,5 мільйона гривень. Нині правопорушникам загрожує до трьох років обмеження волі.

14 червня поліцейські Вознесенського районного управління спільно з обласним управлінням державного агентства меліорації та рибного господарства (рибоохоронним патрулем) провели рейди на р. Південий Буг у межах м. Вознесенська і с. Бузьке та виявили факт незаконного вилову біоресурсів.

Попри заборону, 25-річні правопорушники незаконно ловили раків та підготували для цього все необхідне – неопреновий костюм, водолазні ласти, маска з дихальною трубкою.

Браконьєри завдали збитків державі на суму 1 млн 600 тисяч гривень.

За даним фактом дізнавачі розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 249 КК України «Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом». Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі.

Шановні громадяни!

Нагадуємо, що в умовах воєнного стану навколишнє середовище потребує такого ж захисту, як і в мирний час, так само продовжують діяти і контролюватися норми щодо його охорони.

Заборона на будь-який вилов раків у рибогосподарських водних об’єктах Миколаївської області триває до 30 червня 2023 року. Їхній лов під час заборони є порушенням природоохоронного законодавства.

За кожен незаконно добутий екземпляр рака порушнику доведеться сплатити збитки у розмірі 3 332 грн.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області