На Вознесенщині поліцейські затримали двох чоловіків за вчинення хуліганських дій зі стріляниною

Під час обшуку у фігурантів правоохоронці вилучили зброю і набої. Нині слідчі поліції розслідують одразу два кримінальні провадження відносно затриманих. За скоєне чоловікам загрожує до семи років увʼязнення.

До чергової частини Вознесенського районного управління поліції звернулась мешканка с. Малосолоне з повідомленням про те, що невідомі особи проникли на територію її подвірʼя, пошкодили автомобіль та здійснюють постріли зі зброї.

– У ході проведення першочергових слідчо-оперативних та розшукових заходів оперуповноважені кримінальної поліції райуправління упродовж декількох годин після отримання повідомлення встановили особи зловмисників та їх місце перебування. Ними виявилися чоловіки 35-ти та 36-ти років, які мешкають у сусідньому селі. Також правоохоронці встановили, що зловмисники приїхали в село, аби зʼясувати стосунки з одним із мешканців села, але переплутали адресу та потрапили на територію іншого домоволодіння, – повідомив начальник Вознесенського райуправління поліції Віталій Маренчук.

Слідчі поліції за підтримки роти поліції особливого призначення провели невідкладні обшуки за місцем мешкання фігурантів. Під час обшуку правоохоронці виявили та вилучили пістолет Zoraki, мисливський карабін, 15 набоїв калібру 9 мм та 38 набоїв калібру 7,62 мм до автоматичної зброї. Все вилучене правоохоронці направили на проведення відповідних експертиз.

Слідчі затримали чоловіків в порядку статті 208 КПК України.

За вказаними фактами слідчі поліції розпочали кримінальні провадження, попередньо, за ознаками ч. 4 ст. 296 «Хуліганство» та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами». За скоєне чоловікам загрожує до семи років позбавлення волі.

Нині обом фігурантам слідчі за процесуального керівництва Вознесенської окружної прокуратури оголосили про підозру у вчиненні хуліганства із застосуванням зброї – ч. 4 ст. 296 КК України.

Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі 156 тисяч гривень.

Досудове розслідування триває.

Вознесенське районне управління поліції