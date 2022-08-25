На Вознесенщині посадовиця завдала матеріальних збитків держбюджету на суму понад ₴800 тисяч

У ході розслідування слідчі відділу поліції № 3 Вознесенського районного управління за оперативного супроводу УСБУ встановили, що під час проведення тендеру на закупівлю освітлювального обладнання для закладів освіти м. Южноукраїнськ було завищено вартість.

Таким чином заступниця начальника управління освіти, обіймаючи посаду голови тендерного комітету управління освіти, зловживаючи службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди на користь третьої особи не вжила заходів, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», а саме: не скасувала зазначені торги, в якому підприємство надало завищену пропозицію на придбання освітлення. Тим самим посадовиця завдала матеріальний збиток державному бюджету на суму 840 тисяч гривень.

Слідчі за процесуального керівництва окружної прокуратури повідомили жінці про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України «Зловживання владою або службовим становищем».

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області