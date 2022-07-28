На Вознесенщині затримали чоловіка за нанесення тяжких ножових поранень знайомому

26 липня до Вознесенського районного управління поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що до міської лікарні доставили 31-річного мешканця одного з сіл району з проникаючим ножовим пораненням грудної клітини та передпліччя.

У ході слідчо-оперативних заходів поліцейські з’ясували, що тілесні ушкодження чоловік отримав під час спільного розпиття алкогольних напоїв з товаришем. У ході застілля між чоловіками виник конфлікт, в результаті якого зловмисник схопив ножа та вдарив ним потерпілого.

За фактом спричинення умисного тяжкого тілесного ушкодження слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 КК України.

65-річного зловмисника правоохоронці затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

З місця події правоохоронці вилучили знаряддя злочину — ніж.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру у вчиненому злочину. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. За скоєний злочин правопорушнику загрожує до восьми років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснює Вознесенська окружна прокуратура.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області