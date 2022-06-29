На Яворівщині ексголова сільради «заробив» майже ₴260 тис. на будівництві каналізації

За процесуального керівництва прокурорів Яворівської окружної прокуратури повідомлено про підозру колишньому голові одного з сіл Яворівщини у заволодінні бюджетними коштами та службовому підробленні (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України).

За даними слідства, посадовець від імені сільської ради уклав договір з одним із львівських підприємств на будівництво каналізаційних мереж на двох центральних вулицях населеного пункту.

З метою заволодіння коштами державного бюджету підозрюваний, достовірно знаючи про те, що підрядною організацією не встановлено визначене договором обладнання, необхідне для запуску каналізаційної мережі, підписав відповідні акти виконаних робіт, у яких було зазначено про їх встановлення. В подальшому вказані документи стали підставою для перерахування коштів на рахунок підрядника.

Таким чином, фігурант заволодів бюджетними коштами на суму майже 260 000 грн.

Слідчі дії тривають, вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Встановлюються інші причетні особи.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області.

Довідково зазначимо, що прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо службової особи, яку обвинувачують у службові недбалості (ч. 1 ст. 367 КК України).

Слідством встановлено, що обвинувачена неналежно здійснювала технічний нагляд за виконанням робіт по згаданому об’єкту та не переконавшись у їх виконанні, підписала недостовірні акти виконаних робіт, внаслідок чого підрядник отримав бюджетні гроші за фактично невиконані будівельні роботи.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури