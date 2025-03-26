На ЗАЕС окупантами пошкоджено дизельний резервуар, втрачено запас пального

Це має серйозний вплив на безпеку станції.

За його словами, розлитого внаслідок пошкодження палива вистачило б для живлення аварійних генераторів АЕС протягом 25 днів.

«Росіяни не лише вкрали станцію, але й не здатні забезпечити її елементарну безпеку. Цей інцидент є прямим результатом бездумної заміни Росією ліцензованих українських експертів на некваліфікованих тимчасових російських оперативників», – наголосив спікер в Х.

Тихий додав, що продовження окупації росіянами української атомної електростанції призведе лише до нових аварій та небезпеки, тому ЗАЕС має бути повернута під український контроль, оскільки це єдиний спосіб запобігти подальшим інцидентам.

Запорізька атомні електростанція у місті Енергодар знаходиться під окупацією з березня 2022 року. Зараз вона працює в режимі охородження та не виробляє електроенергії. Однак на станції кілька разів уже ставались блекаути, а резервуар охородження після підриву дамби Каховського водосховища суттєво обмілів, що створює загрози для ядерної безпеки найбільшої української АЕС.

Також ще влітку 2023 року окупанти почали використовувати територію захопленої атомної електростанції для тренувань пілотів fpv-дронів. В українській розвідці підкреслили, що такі дії російської армії свідчать про безвідповідальну діяльність Росії на окупованому нею ядерному об’єкті та може мати катастрофічні наслідки.

Зазначимо, що за даними журналу The Times, ситуація на електростанції є доволі складною та дуже ризикованою для ядерної безпеки. Зокрема, Росія наняла для роботи на станції понад 2000 «працівників» з вулиці, без відповідного досвіду та кваліфікації. // Дзеркало тижня