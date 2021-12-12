На Закарпатье бус столкнулся с гужевой повозкой: погибли два человека, водитель авто сбежал (фото)

На Закарпатье водитель автомобиля Mercedes Sprinter столкнулся с гужевой повозкой, в которой находилось восемь человек. В результате аварии на месте погибли двое пассажиров, еще четверо травмировались. Микроавтобус съехал в кювет и перевернулся, а его водитель сразу скрылся с места аварии.

Об этом сообщают в ГУНП в Закарпатской области, пишет УНН.

По данным полиции, 11 декабря около 18:00 между населенными пунктами Бене и Вилок Береговского района водитель автомобиля Mercedes Sprinter допустил столкновение с гужевой повозкой, в которой находилось восемь человек и которая двигалась без светоотражателей.

В результате столкновения на месте погибли двое пассажиров гужевой повозки: 30-летний житель села Подвиноградов и 34-летняя жительница села Вары. Еще четырех человек с травмами госпитализировали в больницу.

Микроавтобус съехал в кювет и перевернулся, а его водитель сразу скрылся с места аварии.

“Следователи по факту аварии внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение правил безопасности дорожного движения, что привели к смерти нескольких лиц”, — говорится в сообщении.

В соответствии с санкцией статьи виновному грозит до 10 лет лишения свободы.