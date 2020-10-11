На Закарпатье к 9 годам заключения приговорили мужчину, который до смерти избил брата

За избиение брата до смерти жителя Виноградовского района приговорен к 9 годам заключения.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Закарпатской области.

«Прокурором Виноградовского отдела Береговской местной прокуратуры поддержано публичное обвинение в отношении 35-летнего жителя Виноградовского района в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего», — сообщили в прокуратуре.

В ходе следствия установлено и доказано в суде, что обвиняемый нанес своему брату множественные удары рукояткой от лопаты по голове. В результате полученных травм пострадавший скончался в реанимационном отделении Виноградовской районной больницы, что подтвердили результаты судебно-медицинской экспертизы.

Закарпатец длительное время находился в розыске. В дальнейшем местонахождение злоумышленника установили, его задержали и взяли под стражу.

«Ему инкриминируется совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 УК Украины, то есть умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего. Своей вины в содеянном мужчина не признает. Суд признал лицо виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет. Ожидается вступление приговора в законную силу», — отметили в пресс-службе.