На Закарпатье пограничники обнаружили в бензобаках грузовика свыше трех центнеров янтаря

На Закарпатье, в пункте пропуска «Дьяково» пограничники обнаружили янтарь в двух бензобаках грузовика, на котором украинец направлялся в Румынии. Всего из бензобаков достали 317 кг солнечного камня.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

«Попытка нелегально вывезти из Украины около 317 килограммов янтаря разоблачили сотрудники пункта пропуска «Дьяково» на участке Мукачевского пограничного отряда в Закарпатской области», — говорится в сообщении.

Во время оформления грузовика, которым в Румынию везли топливные гранулы, обзорная группа заметила не заводские швы на топливном баке и самодельные крепления. На основании оценки и анализа рисков машину решили проверить тщательнее. В результате осмотра обнаружили янтарь в бензобаке.

«Пограничники Мукачевского отряда с таможенниками провели углубленный осмотр, в ходе которого с помощью технических средств контроля убедились в наличии посторонних предметов, для извлечения которых пришлось демонтировать и (после слива горючего) разрезать бензобаки. Как выяснилось, в двух бензобаках были заварены металлические бочки, в которые были заварены мешки с солнечным камнем. Из одного бака извлекли чуть более 200 килограммов янтаря, из другого — оставшиеся», — указано в сообщении.

Сообщается, что для проведения соответствующих процессуальных и следственных действий были привлечены также сотрудники СБУ и Нацполиции.

«Грузовик (тягач Renault 2008 года выпуска) изъяли и оценили в более 275 тыс. гривен. Ее водителя, 26-летнего гражданина Украины, передали сотрудникам Нацполиции «, — сообщили в пресс-служб.