На Закарпатті 12 років позбавлення волі отримав батько, який вчиняв насильство та довів сина до самогубства
Прокурори Закарпатської обласної прокуратури відстояли більш суворе покарання жителю Ужгорода за вчинення стосовно сина насильницького задоволення статевої пристрасті неприроднім шляхом та доведення його до самогубства (ч. 3 ст. 120, ч. 3 ст. 153 КК України).
Наразі йому призначено 12 років позбавлення волі.
Зазначимо, що у 2014 році чоловіка засудили до 10 років за ґратами. Прокуратура не погодилася з покаранням та оскаржила вирок суду через м’якість. До ухвалення нового вироку кримінальне провадження пройшло апеляційну та касаційну судові інстанції й неодноразово поверталося на новий розгляд.
Відповідно до матеріалів справи, влітку 2012 року з даху багатоповерхівки в Ужгороді стрибнув 10-річний хлопчик.
Прокурори довели, що такий вчинок міг спровокувати важкий психоемоційний стан, оскільки чоловік вчиняв стосовно сина насильницькі дії.
Судово-медична експертиза підтвердила, що час отримання тілесних ушкоджень збігався з періодом, коли дитина перебувала в батька.
Засуджений з матір’ю дитини розлучився і проживав окремо.
Раніше він вчиняв розпусні дії стосовно доньки дружини від першого шлюбу та свого сина. Тоді дітям було 15 та 7 років. За розбещення неповнолітніх протягом 2 років перебував у місцях позбавлення волі (ч. 2 ст. 156 КК України).
Згідно з рішенням суду інформацію про кривдника мають внести до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.
Примітка: вирок суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги – 30 днів з моменту ухвалення вироку.Tweet