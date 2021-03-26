На Закарпатті 19-ти та 23-річний молодики зв’язали 81-річну жінку й пограбували її будинок

5 березня до поліції зателефонувала схвильована пенсіонерка, яка повідомила, що нещодавно до її помешкання увірвалися двоє чоловіків, зв’язали її та викрали цінні речі з будинку.

Коли зловмисники втекли, 81-річна перелякана потерпіла побігла до сусідів.

За викликом оперативно прибули місцеві поліцейські. Опрацювавши місце події та провівши ряд оперативних заходів поліцейські встановили, що до злочину причетні двоє раніше судимих чоловіків з Хустщини.

Співробітники кримінальної поліції дізналися, що зловмисники готувалися до злочину, вивчали детально режим дня жителів будинку та, дочекавшись поки син та невістка потерпілої підуть з дому, увійшли до незачиненого житла.

Грабіжники розділилися по кімнатах і почали шукати коштовності та гроші. У цей час із однієї з кімнат вийшла 81-річна жінка. Зловмисники зв’язали її, після чого з награбованим безперешкодно втекли.

Зараз 19-річному та 23-річному фігурантам слідчі поліції вже повідомили про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 3 ст. 186 Кримінального кодексу України. За їх місцем проживання поліцейські вже провели обшуки та вилучили речові докази, які повернуть потерпілій.

За скоєне підозрюваним загрожує до восьми років позбавлення волі, повідомляють у відділі комунікації поліції Закарпатської області. // Закарпаття онлайн