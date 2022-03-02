На Закарпатті 8 чоловіків призовного віку намагалися «купити» дозвіл на виїзд з України

Керівництво Чопського та Мукачівського прикордонних загонів вкотре нагадує про тимчасове обмеження у виїзді за кордон чоловіків – громадян України віком від 18 до 60 років та про те, що ця норма діятиме на весь період правового режиму воєнного стану у нашій країні.

Лише впродовж минулої доби на Закарпатті прикордонниками було зафіксовано п’ять спроб надання неправомірної винагороди прикордонним нарядам за надання дозволу на виїзд з України чоловікам призовного віку. З них два таких випадки сталися у пункті пропуску «Ужгород» на кордоні зі 🇸🇰Словаччиною, чотири — у пункті пропуску «Вилок», по одному — у пунктах пропуску«Тиса» та «Косино» на кордоні з 🇭🇺Угорщиною.

Загальна сума хабарів склала 2500 доларів США та 4300 гривень.

У всіх випадках прикордонники відмовилися від незаконної пропозиції та проінформували Нацполіцію.

Співробітниками підрозділів внутрішньої безпеки ДПСУ до підрозділів Нацполіції направлено повідомлення про вчинення кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 369 ККУ. В подальшому співробітниками поліції було запропоновано, після складання необхідних процесуальних документів, направити даних осіб до військкоматів за ухилення від призову (чи мобілізації). // Закарпаття онлайн