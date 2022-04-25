На Закарпатті агента ФСБ РФ судитимуть за пособництво у захопленні державної влади

Закарпатська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно громадянина Росії за фактом пособництва в діях, вчинених з метою захоплення державної влади (ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 109 КК України).

За даними слідства, обвинувачений діяв як агент ФСБ РФ, виконуючи завдання щодо збору та передачі ворогу інформації про суспільно-політичні та економічні процеси в Україні. За це він регулярно отримував матеріальну винагороду, яка надходила на банківські рахунки його співмешканки. Щодо останньої вже є вирок суду: за пособництво у діях, вчинених з метою захоплення державної влади, її засуджено до 5 років ув’язнення з іспитовим терміном 3 роки.

З початком активного наступу російських військ на Україну обвинувачений погодився підготувати ряд фейкових публікації у ЗМІ з тиражуванням закликів до «вигнання націоналістичних угруповань задля порятунку великих міст», критики тих, хто, рятуючись від війни, евакуює свої сім’ї в інші регіони України чи за кордон. Крім того, агент ФСБ РФ мав поширювати думку про те, що «деструктивні дії української влади призводять до мародерства та загибелі військових».

На початку березня осіб затримали в одному з населених пунктів Мукачівського району, на період слідства вони перебували під вартою без права внесення застави. Обвинувачений і зараз знаходиться під арештом.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Управління СБУ в Закарпатській області.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури