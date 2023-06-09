На Закарпатті через фінансові махінації зі збитками у понад ₴2,2 млн. судитимуть директора та ексбухгалтера медичного КП

Закарпатська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо директора однієї з медичних комунальних установ області та колишнього головного бухгалтера за фактом заволодіння та розтрати майна в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

За даними слідства, обвинувачені незаконно отримували необліковані грошові кошти безпосередньо від пацієнтів. При цьому гроші на рахунок підприємства не вносили. Щоб приховати цей факт, долучали до договорів на надання послуг службові чеки, які не є фіскальними касовими чеками та не свідчать про внесення готівки на рахунок комунального підприємства.

За вісім місяців 2021 року вони заволоділи понад 2,2 млн грн. Трохи більше половини з цих коштів – це сума, яку розтратили на витратні матеріали. Їх замовляли та використовували при наданні медичних послуг. Однак гроші, які оплачували за це пацієнти, на рахунок КНП не надходили. Оборудку здійснювали в розпал пандемії коронавірусу в Україні.

На час слідства директор медзакладу була відсторонена від займаної посади. Досудове розслідування здійснювало ТУ БЕБ у Закарпатській області за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області ДСР НПУ та УСБУ в Закарпатській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури