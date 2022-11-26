На Закарпатті через службову недбалість держреєстратора комунальної власності вибули землі вартістю більше ₴5 млн.

Закарпатська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно державного кадастрового реєстратора одного з відділів ГУ Держгеокадастру у Закарпатській області за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Встановлено, що через протиправні дії службової особи з комунальної власності вибули 2,4 га земель. Йдеться про три ділянки загальною вартістю понад 5 млн грн, розташовані в смт. Буштино, що на Тячівщині.

За інформацією слідства, обвинувачена належним чином не перевірила подану їй документацію із землеустрою. Крім того, що остання не відповідала вимогам законодавства, були наявні й інші підстави для відмови у внесенні відомостей до Державного земельного кадастру та проведенні процедури реєстрації. Ігнорування держреєстратором цих фактів призвело до неправомірного вибуття земель селищної ради у власність третіх осіб.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Головного управління Нацполіції Закарпаття за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області ДСР НПУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури