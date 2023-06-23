На Закарпатті держреєстраторку підозрюють у незаконній передачі у приватну власністю землі, що належить громаді Ужгорода

Слідчі Головного управління Нацполіції в Закарпатській області, за оперативного супроводу СБУ, повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення 39-річній посадовиці з Тячівщини.

Так, в ході розслідування було встановлено, що фігурантка, перебуваючи на посаді державного реєстратора, сприяла незаконному виведенню земельної ділянки з комунальної у приватну власність, оформивши все на підставну особу.

Йдеться про землю площею 1,4 га, що розташовано в місті Ужгород неподалік Слов’янської набережної.

Підозрювана прийняла в обробку завідома фіктивні документи, які нібито були виготовлені відповідно до рішень Ужгородської міської ради. Жінка, знаючи про неправдивість документів, самостійно внесла до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно інформаційні дані про припинення права власності на землю справжнього власника, оминаючи при цьому відсутність відповідної документації про проведення земельних торгів чи судових рішень.

Таким чином 1,4 га землі в обласному центрі, що належить громаді, було присвоєно приватному підприємству.

За даним фактом у поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 362 Кримінального кодексу України, тобто Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї.

Наразі правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до цієї злочинної схеми. Вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу. За скоєне їй загрожує до 6 років позбавлення волі.

Досудове розслідування здійснюється за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури.

Поліція Закарпатської області