На Закарпатті детектив БЕБ та депутат за хабарі прикривали нелегальний ринок електронних сигарет

Прокурорами Київської міської прокуратури за оперативного супроводження ГУ «Д» ДЗНД СБУ та за сприяння Департаменту детективів внутрішньої безпеки та захисту працівників Бюро БЕБ України на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди викрито старшого детектива відділу детективів територіального управління БЕБ в Закарпатській області та посередника – депутата однієї з сільських рад Ужгородського району Закарпатської області (ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, посадовець налагодив протиправний механізм незаконного збагачення. Він вимагав та отримував неправомірну вигоду за прикриття нелегального збуту на території Закарпатської області підакцизних товарів – електронних сигарет.

До цієї діяльності працівник БЕБ залучив посередника – депутата однієї із сільських рад Ужгородського району, який від його імені мав зустрічатися з місцевими підприємцями та вести з ними перемовини.

За умовами правоохоронця з кожної реалізованої електронної сигарети він мав отримувати з підприємців по 2 дол. США. При цьому щомісячний розмір неправомірної вигоди повинен складати не менше 2-3 тис. доларів США.

Після продажу понад 10 тис. електронних сигарет за місяць старший детектив через свого посередника пропонував обговорити питання зменшення суми неправомірної вигоди.

У ході контролю за вчиненням злочину задокументовано передачу детективу першої частини неправомірної вигоди – 2 тис доларів США. Також зафіксовано список адрес – «точок» продажу електронних сигарет в регіоні для здійснення контролю за обігом цього товару.

Під час одержання другого траншу неправомірної вигоди – 4 тис доларів США старшого детектива та місцевого депутата затримано у порядку ст. 208 КПК України.

Наразі їм повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.

Досудове розслідування здійснюється слідчими ТУ ДБР, розташованого у м. Києві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура