На Закарпатті директора фірми-підрядника підозрюють у розтраті понад ₴2 мільйонів бюджетних грошей

Слідчі поліції Закарпаття спільно з працівниками УСБУ в Закарпатській області, під процесуальним керівництвом прокуратури області, викрили на махінаціях директора фірми-підрядника, яка виконувала будівельні роботи на об’єкті медичної інфраструктури у селі Нижня Апша, що на Тячівщині.

У ході досудового розслідування правоохоронці з’ясували, що зловмисник умисно змінив інформацію про обсяги та фактичну вартість виконаних підрядних робіт з будівництва на базі медзакладу у селі Нижня Апша. В результаті внесення недостовірних відомостей вартість робіт була значно завищена.

Відтак, своїми умисними протиправними діями керівник товариства заподіяв державі фінансові збитки на суму 2 мільйони 187 тисяч гривень.

Наразі директору фірми слідчі поліції вже повідомили про підозру у вчиненні злочинів передбачених ч. 5 ст. 191 та ч.2 ст. 28, ч.1 ст.366 Кримінального кодексу України, тобто Привласнення, розтрата майна, або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та службове підроблення.

Відносно підозрюваного вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Досудове розслідування у справі триває.

Поліція Закарпатської області