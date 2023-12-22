На Закарпатті двох депутатів та підрядника підозрюють у заволодінні ₴3,7 млн. на ремонті системи опалення у школі

За процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури повідомлено про підозру двом депутатам Хустської міської ради та директору підрядного товариства.

Їм інкриміновано заволодіння чужим майном в особливо великому розмірі під час дії воєнного стану (ч. 5 ст. 191 КК України). Підряднику також – службове підроблення (ч. 2 ст. 366 КК України).

За даними слідства, один із депутатів міськради, який є кінцевим бенефіціарним власником будтовариства, організував схему незаконного заволодіння бюджетними коштами. Залучив ще одного депутата у якості пособника та керівника підконтрольної підрядної організації.

У липні 2023 року товариство уклало договір на проведення капітального ремонту системи опалення в одній зі шкіл Ужгорода. Загальна вартість робіт склала понад 12 млн грн.

Встановлено, що в офіційній документації підозрювані штучно завищили вартість робіт і ціни на закуплене обладнання.

Унаслідок протиправних дій місцевому бюджету завдано 3,7 млн грн збитків.

Наразі суд обрав підозрюваним запобіжні заходи – тримання під вартою з можливістю внести 3,5 млн грн застави.

Раніше усім трьом особам було повідомлено про підозру у незаконному заволодінні коштами міського бюджету на ремонті іншого освітнього закладу Ужгорода зі збитками близько 1,2 млн грн.

Досудове розслідування здійснює ГУ Нацполіції Закарпаття, оперативний супровід – Управління карного розшуку ГУНП в Закарпатській області та обласне Управління СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора