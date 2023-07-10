На Закарпатті двох співробітниць Служби автодоріг області підозрюють у незаконному «виведенні» з бюджету понад ₴750 тисяч

Слідчі відділу розслідування особливо тяжких злочинів ГУНП в Закарпатській області проводять досудове розслідування у справі щодо неправомірного використання бюджетних коштів співробітниками Служби автомобільних доріг регіону.

В ході слідства правоохоронці встановили, що співробітник обласної установи, будучи у змові з колегою з Ужгорода, упродовж кількох місяців проводили виплати, які не були передбачені колективним договором, на користь наближених до них працівників. Окрім цього певній категорії працівників фігурантки штучно завищували премії. Для цього вони свідомо вносили до офіційних документів завідомо неправдиві відомості.

Такими діями підозрювані завдали суттєвих збитків держустанові: за попередніми даними сума фінансових втрат складає понад 750 тисяч гривень.

Зібравши всю необхідну доказову базу у справі слідчі, за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури, повідомили обидвом фігуранткам про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України. Йдеться про зловживання владою службовою особою всупереч інтересам служби, що завдало тяжких наслідків охоронюваним законом державним інтересам та інтересам юридичної особи, а також внесення службовою особою до офіційних документів неправдивих відомостей, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Наразі досудове розслідування у справі триває, готуються матеріали для скерування її до суду. Поліцейські також встановлюють інших можливих осіб, причетних до цієї схеми.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 6 років.

Поліція Закарпатської області