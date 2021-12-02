На Закарпатті двох зловмисників затримали за сприяння у незаконній переправі через кордон групи нелегалів

Працівники поліції Рахова отримали оперативну інформацію про підготовку до переправи через державний кордон групи нелегальних мігрантів. Зібравши необхідні дані, поліцейські встановили орієнтовний час переправи та автомобілі на яких можуть рухатися зловмисники.

В результаті, сьогодні, 2 грудня, працівники групи реагування патрульної поліції спільно з військовослужбовцями Державної прикордонної служби України в Закарпатській області зупинили на в’їзді у область автівки «КІА» та «Hyundai Sonata».

За кермом першого авто перебував 29-річний мешканець міста Обухів Київської області, а другим керувала 35-річна жителька Ніжина Чернігівської області.

У транспортних засобах перебувало 6 іноземців без документів.

Трьох вихідців Пакистану, двох Індії та одного жителя Бангладешу наразі передали прикордонникам. Водіїв працівники поліції затримали у порядку статті 208 КПК та помістили до ізолятора тимчасового тримання. На арешт майданчик поміщено і транспортні засоби, якими перевозили групу нелегалів.

За фактом сприяння у незаконній переправі через державний кордон нелегальних мігрантів, слідчі поліції Рахова відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України.

Наразі правоохоронці встановлюють можливих спільників та організаторів незаконної переправи.

У справі триває досудове розслідування.

Поліція Закарпатської області