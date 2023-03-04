На Закарпатті двоє грабіжників викрали неповнолітніх хлопців, а потім побили й обікрали одного з них

Вчора, 3 березня, близько 9 години вечора, за допомогою до поліцейських звернулася мешканка села Грушово, що на Тячівщині. Жінка розповіла, що її 16-річного сина невідомі чоловіки завели в підвал, побили та пограбували.

Поліцейські негайно розпочали розслідування та пошук зловмисників. Поспілкувавшись із хлопцем, співробітники поліції встановили, що подія мала місце орієнтовно 6 годин тому.

У той час хлопець, разом із двома своїми друзями 15 та 17 років, проходив однією з вулиць села. Повз них на підводі проїжджали двоє старших чоловіків. Один із них вдарив батогом 16-річного хлопця, а потім наказав юнакам сісти на підводу і їхати з ними. Відтак хлопців привезли до будинку одного зі зловмисників.

Одного з юнаків відпустили додому, а інших двох завели до підвального приміщення. Зловмисники силою відібрали у 16-річного хлопця мобільний телефон та портативну музичну колонку, а потім наказали неповнолітнім іти додому і нікому не розповідати про те, що відбулося.

У ході негайно проведених необхідних оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили особи зловмисників та затримали їх.

21-річного та 33-літнього місцевих жителів поліцейські, в порядку статті 208 КПК України, помістили до ізолятора тимчасового тримання. Відомо, що один із затриманих уже притягувався до відповідальності за майновий злочин та хуліганство, а інший був фігурантом справи щодо незаконного заволодіння транспортом. Речові докази – мобільний телефон та музичну колонку – вилучили.

Слідчі Тячівського районного відділу поліції кваліфікували дії зловмисників за ч.2 ст.146 та ч. 4 ст.186 ККУ, тобто Незаконне позбавлення волі або викрадення людини та Грабіж. За скоєне зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі. Найближчим часом чоловікам буде повідомлено про підозру в скоєнні злочинів.

Поліція Закарпатської області