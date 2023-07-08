На Закарпатті директора фірми-підрядника з виконання дорожніх робіт підозрюють у заподіянні державі майже 10-мільйонних збитків

На Закарпатті поліція заблокували схему незаконного виведення та привласнення державних коштів, яка була пов’язана з ремонтом автомобільних доріг в регіоні.

Правоохоронці встановили, що директор фінансово-промислової групи підприємства-підрядника, який в тому числі є діючим депутатом однієї з районних рад Луганської області, незаконно виводив та привласнював кошти з державного бюджету. Мова йде про загальну суму в розмірі 9,5 мільйонів гривень.

Маючи вплив на інших суб’єктів підприємницької діяльності він успішно керував незаконним механізмом: у документах суб’єктів, з якими співпрацював, зловмисник зазначав себе головним бухгалтером, що дозволяло йому контролювати усі дії залучених ним же у справу фінансистів. Таким чином чоловік мав змогу впливати на товариства, які брали участь у публічних закупівлях та спонукати їх до подачі тендерних пропозицій із заниженою вартістю. В той же час обсяги виконаних робіт з поточних та капітальних ремонтів на Хустщині він завищував.

У подальшому різницю між виділеними державою коштами та реально використаними грошима на ремонт дорожнього покриття підозрюваний перераховував на рахунки наближених до нього осіб, після чого привласнював.

Слідчі відділу розслідування особливо тяжких злочинів Головного управління Національної поліції в Закарпатській області, за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури, зібрали достатньо доказів та повідомили депутатові про підозру одразу за кількома статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 27, ч. 4, 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення). Також вже відбувся розгляд клопотання сторони обвинувачення, щодо взяття зловмисника під варту: суд ухвалив запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

Оперативний супровід у справі здійснюють співробітники Управління стратегічних розслідувань та СБУ.

Поліція Закарпатської області