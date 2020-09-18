На Закарпатті екс-чиновника Держкомзему підозрюють у службовій підробці та незаконному відчуженні земель

Працівники Великоберезнянського відділення поліції під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури викрили колишнього заступника начальника відділу Держкомзему району на службовому підробленні, тобто видачі завідомо неправдивих документів.

Під час розслідування справи слідчі поліції з’ясували, що держслужбовець, формуючи та погоджуючи документацію із землеустрою, щодо передачі земельних ділянок державної власності у власність громадян, видав офіційний документ із внесеними неправдивими відомостями. Чиновник змінив дані про класифікацію цільового використання землі, вказавши, що земельна ділянка сільськогосподарського призначення (для ведення садівництва), достовірно знаючи, що ділянка відноситься до земель лісового фонду та знаходиться у користуванні філіалу «Великоберезнянського держспецлісгоспу».

Відтак, держслужбовець, 50-річний житель Великоберезнянщини, роздавав державні земельні ділянки за підробленими документами приватним особам.

Наразі поліцією доведено щонайменше вісім фактів виділення земель лісового фонду держспецлісгоспу жителям району. Усі ділянки знаходяться за межами селища Великий Березний в урочищі «Термачув».

Вчора, 17 вересня, слідчі поліції Великоберезнянського відділку повідомили ексчиновнику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 Кримінального кодексу України (Службове підроблення, тобто видача службовою особою завідомо неправдивих документів). Слідство у справі триває.

ГУ Нацполіції в Закарпатській області