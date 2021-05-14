На Закарпатті екс-керівницю райуправління Держгеокадастру підозрюють в службовій недбалості, яка заподіяла громаді багатомільйонні збитки

Слідчі поліції Закарпаття розслідують факт незаконного виведення з комунальної власності земельної ділянки, що належить ужгородській громаді.

В ході досудового розслідування правоохоронці з’ясували, що колишня очільниця управління Держгеокадастру в Ужгородському районі активно спряла у незаконному переоформленні права користування земельною ділянкою, на якій в подальшому почали будівництво багатоповерхівки. Земля, площею 1,6 га, розташована в обласному центрі по вулиці Собранецькій.

Такими умисними діями, чиновниця заподіяла громаді міста матеріальних збитків на суму майже 15 мільйонів гривень.

Наразі колишній очільниці управління районного Держгеокадастру слідчі поліції повідомили про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч.2 ст.367 Кримінального кодексу України (Службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Досудове розслідування у справі здійснюють слідчі Головного управління поліції Закарпаття, за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури та за оперативного супроводу співробітників СБУ.

Поліція Закарпатської області