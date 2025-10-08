На Закарпатті головбух АТП намагалась уникнути сплати екологічного податку – до держбюджету відшкодовано понад ₴13,4 млн

У ході слідства встановлено, що головний бухгалтер комунального підприємства Ужгородської міської ради, умисно подала до контролюючих органів податкові декларації з екологічного податку, у яких застосувала занижені коефіцієнти при розрахунку податкових зобов’язань. Йдеться про нарахування за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місяцях чи на об’єктах.

У ході розслідування кримінального провадження за фактом умисного ухилення від сплати податків (ч. 3 ст. 212 КК України) у особливо великих розмірах головний бухгалтер відшкодувала до бюджету 13,4 млн грн.

Прокурором скеровано до суду клопотання про звільнення підозрюваної від кримінальної відповідальності у зв’язку з повним відшкодуванням збитків на підставі ч. 4 ст. 212 КК України.

Досудове розслідування проводили детективи ТУ БЕБ у Закарпатській області, процесуальне керівництво забезпечили прокурори Закарпатської обласної прокуратури.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури