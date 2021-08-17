На Закарпатті грабіжник, впійманий «на гарячому», наніс тілесні ушкодження власникам магазину

Співробітники Берегівського районного відділу поліції спільно з оперативниками ГУНП швидко розшукали чоловіка, який проник в місцевий магазин, спробував винести товари, та побив власників. Зловмисника затримано та поміщено в ізолятор тимчасового тримання

В понеділок, 16 серпня, після 6 години ранку в магазин у селі Гать проник невідомий. Він підібрав собі серед безлічі товарів електропилу та окуляри. Зловмисник намагався втекти з викраденими товарами, коли його помітили власник торговельного закладу зі своїм братом. В паніці викрадач вдарив одного чоловіка в обличчя, в іншого кинув важкою електропилою.

Потерпілі після втечі зловмисника одразу ж зателефонували в поліцію. Правоохоронці також встановили, що чоловік таки вкрав у потерпілих фамільний антикварний ніж.

Оскільки нападника зафіксувало кілька камер відеоспостереження, співробітники Берегівського районного відділу поліції спільно з оперативниками ГУНП його дуже швидко знайшли. Фігуранта затримали в Ужгороді. Чоловік зізнався у скоєному, проте пояснити причини вторгнення в торговий заклад не зміг. Зловмисником виявився 31-річний житель села Минай. В його автомобілі правоохоронці також знайшли та вилучили ножа, що належить потерпілому.

За даним фактом поліція відкрила провадження за ч. 3 ст. 186 Кримінального кодексу України, тобто грабіж, поєднаний з проникненням в приміщення. Таке правопорушення карається позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років.

Грабіжника поліцейські затримали в порядку ст. 208 КПК України та помістили в ізолятор тимчасового тримання. Слідство у справі триває.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області