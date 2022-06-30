На Закарпатті іноземцю повідомили про підозру в розбещенні неповнолітньої дівчинки

Слідчі Головного управління поліції в Закарпатській області у співпраці з кіберполіцейськими викрили 51-річного іноземця на розбещенні неповнолітньої дівчини.

Поліцейські виявили, що в одній із соціальних мереж громадянин іноземної країни знайомиться з неповнолітніми закарпатками.

Для перевірки мети такого спілкування було проведено ряд оперативних заходів, і в результаті з’ясувалося, що зловмисник причетний до принаймні одного випадку розбещення дитини.

Підозрюваний познайомився у соцмережі із 14-річною дівчинкою. Згодом запросив дитину до себе додому, там вів з нею непристойні бесіди та схилив до дій сексуального характеру без застосування насильства.

За місцем проживання зловмисника поліція вже провела санкціоновані судом обшуки та вилучила всю комп’ютерну техніку, яку наразі досліджують експерти.

Зібравши достатньо доказів слідчі відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя і здоров’я особи Головного управління поліції, за процесуального керівництва прокуратури, повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 1 ст. 156 Кримінального кодексу України, тобто Вчинення розпусних дій щодо особи, яка не досягла шістнадцятирічного віку. Також суд вже обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Наразі оперативні заходи ще тривають, перевіряється причетність підозрюваного до скоєння аналогічних злочинів та встановлюються інші можливі потерпілі.

Зловмиснику загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Поліція Закарпатської області